Migliaia di euro nella sella dello scooter: la scoperta

Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Reparto prevenzione crimine Campania e del Commissariato di Scampia, a piazza Maurizio Estate, hanno intercettato due giovani a bordo di uno scooter che, alla vista degli agenti, hanno tentato la fuga.

La scoperta dei soldi

Gli agenti hanno bloccato i due e hanno rinvenuto la somma di 13.865 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, nascosta nella sella dello scooter. I due fermati di 23 e 39 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Il proprietario dello scooter è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente in concorso con ignoti e sanzionato per mancanza di copertura assicurativa. La somma di denaro e lo scooter sono stati sequestrati.