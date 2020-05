“Due euro per ogni pizza venduta alla vedova del poliziotto”: la proposta dei pizzaioli napoletani

Destinare un euro per ciascuna pizza venduta alla vedova dell’agente scelto Pasquale Apicella, morto lunedì nel tentativo di bloccare dei rapinatori. E’ la proposta lanciata dal pizzaiolo Luciano Sorbillo insieme ai gruppi "La Piccola Napoli" e "Pizzaioli in giro per il Mondo". L’iniziativa partirà da lunedì 4 Maggio e continuerà fino all’11 Maggio. Le donazioni saranno versate su un conto corrente intestato alla vedova dell’agente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un modo per far sentire la vicinanza alla Polizia di Stato e in generale alle forze dell’ordine e il fatto che provenga da una categoria che ha subito gli effetti di questa crisi economica la dice lunga. Le pizzerie campane, infatti, hanno ripreso a lavorare solo con il servizio di delivery – e in fasce orarie ridotte – dal 27 Aprile. Alcuni hanno aperto lunedì, altri lo faranno proprio dal 4 Maggio con l’auspicio che anche in Campania sia concesso il servizio di asporto.