Via Foria, quattromila euro falsi trovati nell'auto di due siciliani

I carabinieri hanno arrestato per introduzione di monete false due persone residenti nella provincia catanese: R.C. 32enne di Mascali e A.C. 24enne di Piedimonte, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per reati contro il patrimonio.

I militari li hanno notati in via Foria all’angolo con via Cesare Rosaroll. I due catanesi erano a bordo di un’auto e sotto il sedile del conducente, avvolte in carta di giornale, c’erano 200 banconote da 20 euro false.

I militari dell'arma li hanno poi condotti nel carcere di Poggioreale.