Banconote false in provincia di Lecce: in manette un napoletano

È stato trovato con addosso quasi duemila euro in contanti chiaramente falsi. Per questo motivo è stato arrestato un napoletano di 20 anni a Minervino di Lecce. Il giovane aveva addosso la cifra di 250 euro divisa in banconote da 20 e 50 euro.

La perquisizione a casa

Così i carabinieri della radiomobile di Lecce hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione scoprendo che aveva nascosti altri 1.700 euro falsi, in contanti dello stesso taglio. Così è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell'abitazione in provincia di Lecce dove risulta di fatto domiciliato anche se la sua residenza ufficiale è a Somma Vesuviana.

Gallery