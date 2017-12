Pranzo di Natale finisce in tragedia: muore un 41enne di Giugliano

Risiedeva a Giugliano Lorenzo Radaelli, il 41enne morto nel giorno di Natale mentre stava festeggiando con i parenti a Verderio - provincia di Lecco - in una abitazione di via Carducci. L'uomo, stando a quanto riportato dal quotidiano lecchese MerateOnline, si sarebbe sentito male e a nulla sarebbero valsi i soccorsi. Alle 21, infatti, ne è stato constatato il decesso.



Restano ora da capire le cause della morte, se attribuibili a un malore risultato fatale oppure a un soffocamento.