Mangia pezzo di carne troppo grosso e rischia di soffocare: ricoverato in rianimazione

Tragedia sfiorata in un noto ristorante di Trecase. Un anziano, in compagnia di due donne, stava mangiando al tavolo quando ha rischiato il soffocamento.

Fatale un pezzo di carne troppo grosso - come racconta Il Fatto Vesuviano - per l'uomo, che ora si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale di Castellammare.

A prestargli i primi soccorsi è stato lo chef del locale, poi la corsa in ospedale prima a Boscotrecase e poi successivamente il trasferimento presso il nosocomio stabiese.