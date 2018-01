Uomo in pericolo di vita a Ischia: lo trasporta al Cardarelli un elicottero della marina

Intervento d'urgenza, stamane, di un elicottero della marina militare di Pratica di Mare a Ischia. Il mezzo, un Hh-139 dell'85mo centro C/SAR, è atterrato sull'isola per prelevare un 48enne in pericolo di vita. L'uomo, che aveva bisogno di cure specialistiche, è stato caricato a bordo e trasportato al Cardarelli.

L'85mo centro C/SAR di Pratica di Mare è uno dei centri del 15mo stormo dell'Aeronautica, che garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà e che partecipa ad attività di pubblica utilità come la ricerca di dispersi, il trasporto sanitario d'urgenza, il soccorso di traumatizzati gravi.

Dalla sua nascita ad oggi il 15mo stormo ha salvato circa 7mila e 300 vite.