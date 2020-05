"Mayday, mayday": chiamata di soccorso alla Capitaneria di porto di Castellammare

Due adulti e quattro bambini, rimasti su una barca in avaria nei pressi dello scoglio di Rovigliano (tra Castellammare e Torre Annunziata), sono stati salvati ieri sera dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. Il natante, di circa 9 metri, aveva motore in panne e timone in avaria.

Secondo il racconto fornito da Adnkronos, la chiamata è arrivata ieri, dopo le 20 nella Sala operativa della Capitaneria di porto stabiese. La richiesta di soccorso "Mayday, mayday" ha immediatamente allertato il personale che, a bordo di motovedette, è accorso in soccorso dei diportisti.

I sei sono in buone condizioni e la barca è stata ormeggiata con l'ausilio di un'imbarcazione privata.