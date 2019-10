In stato confusionale in un Intercity: 45enne soccorsa dalla polizia ferroviaria

Una donna di 45 anni, originaria della provincia di Napoli, è stata sabato scorso trovata e soccorsa dalla polizia ferroviaria di Potenza. La donna si trovava su di un Intercity Roma–Taranto in stato confusionale: è stato il capotreno ad allertare gli agenti.

I poliziotti dopo accertamenti hanno scoperto che questa – con problemi di natura psichica – già in passato si era allontanata dalla casa di cura dove era ricoverata.

Tranquillizzata e nutrita, è stato chiamato il 118 e la si è sistemata in una struttura idonea per la notte, questo in attesa che la mattina dopo suo fratello la venisse a prendere.

“Per meglio interagire e mettere a proprio agio le persone in difficoltà, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise – spiega la Polfer – ha ideato il progetto “S.O.S. disagio psichico”, selezionato come buona prassi nazionale dal Ministero dell’Interno, finalizzato a rassicurare le persona in situazioni critiche, riaffidarla ai familiari o agli educatori, cercando di evitare reiterazioni di fughe e situazioni di pericolo”.