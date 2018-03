Soccavo e Pianura, tornano a splendere i parchi pubblici: "Spenderemo 15mila euro"

"Dopo circa 20 anni di immobilismo i nostri parchi pubblici torneranno a splendere. Abbiamo messo a disposizione 15.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre aree verdi. Si tratta di interventi di potatura circa 200 alberi, anche ad altro fusto, che non rientrerebbero nella specifica competenza della Municipalità ma sui quali abbiamo deciso di intervenire per restituire importanti polmoni verdi ai nostri cittadini": lo dice il presidente della IX municipalità Lorenzo Giannalavigna che ha annunciato lo stanziamento di importanti risorse per la manutenzione del verde sui territori di Soccavo e Pianura.

L’intervento è stato fortemente voluto dal nono parlamentino che, con una manovra coraggiosa, ha deviato fondi di bilancio stanziando la cifra necessaria alla potature delle alberature ad alto fusto. In questi giorni i giardineri sono già all’opera sui parchi Costantino e Attianese di Pianura e nelle prossime ore sono previsti analoghi interventi anche sui parchi pubblici di Soccavo. "In questi anni nessuno si è interessato al verde pubblico", spiega l’assessore con delega al verde Tommaso Nugnes. "Noi invece riteniamo che la cura dei parchi sia un settore strategico sul quale investire".

Gli interventi straordinari decisi dalla IX Municipalità, però, non si fermeranno alla sola manutenzione dei grandi parchi. "Abbiamo preventivato interventi non solo sui grandi parchi pubblici", prosegue Nugnes, "ma sono previsti interventi anche sugli alberi presenti nelle scuole e nei parchi minori". La Municipalità ha poi annunciato la volontà di avviare un intervento straordinario anche per il parco Falcone e Borsellino di Pianura, da anni nell’abbandono più totale.