Soccavo, fermato minore per detenzione e spaccio di droga

Un 17 enne incensurato di Pianura è stato fermato a Soccavo, a via Palazziello, dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli perché ha provato a far sparire un involucro dentro cui c’erano 44,5 grammi di marijuana e 91 di hashish suddivisi in dosi e 140 euro in contanti.

Il minore è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e spaccio e accompagnato all’istituto penale minorile di Nisida.