Allarme smog a Napoli: tre giorni senza auto fino a marzo

Una stretta senza precedenti sulla circolazione delle auto è stata decisa dal Comune di Napoli per provare a porre rimedio all'allarme smog in città. A partire dall'1 ottobre fino al 31 marzo 2018, sarà vietata la circolazione delle auto private tutti i lunedì, mercoledì e venerdì. Su tutto il territorio cittadino sarà impedito il transito sia a veicoli che trasportano persone che merci nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 12 e tra le 14 e 30 e le 16 e 30.

In deroga al provvedimento potranno circolare le auto omologate da Euro 4 in poi e i ciclomotori a due e quattro tempi. Inoltre potranno circolare le auto di coloro che non sono residenti in Campania e coloro che avranno a bordo da tre persone in su, favorendo il cosiddetto car-sharing. Ammesse inoltre le auto per i disabili con problemi di deambulazione e le auto dei rappresentanti consolari, oltre che logicamente quelle delle forze dell'ordine.

Un provvedimento preso con una delibera del 5 maggio 2015 ma che viene attuato solamente adesso. Fa parte di una serie di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria ma rischia seriamente di creare disagi irreparabili alla circolazione in città vista l'endemica situazione di disagio dei mezzi pubblici in città.

Immediata è arrivata la critica dei Verdi che invece individuano nel porto e nello sbarco continuo di navi il principale motivo di inquinamento cittadino. «È assurdo che a pagare debbano essere sempre e solo automobilisti e motociclisti che non sono la causa principale dell’aumento delle polveri sottili nell’aria tra l'altro in un periodo in cui il sistema dei trasporti pubblici è in gravissima difficoltà e la città è piena di cantieri».