Carcere di Poggioreale, la scoperta nel padiglione dei boss: tre cellulari

La scoperta è avvenuta proprio nel padiglione Avellino, dove sono ristretti numerosi detenuti collegati a reati di camorra: tre smartphone perfettamente funzionanti, erano nel carcere di Poggioreale. A darne notizia è il Sappe, Sindacato Autonomi Polizia Penitenziaria.

" I telefoni - spiega il sindacato di polizia attraverso il Segretario Nazionale per la Campania Emilio Fattorello - sono stati trovati dopo una capillare perquisizione nel cortile passeggi e negli spazi detentivi e, sequestrati dalla Polizia Penitenziaria. Al Dap, che nonostante il bollettino di guerra pressoché quotidiano che arriva dalla Campania non adotta in concreto alcun provvedimento per garantire più sicurezza e per dotare la Polizia Penitenziaria di efficaci strumenti di contrasto e tutela, chiediamo interventi concreti come, ad esempio, la dotazione ai Reparti di Polizia Penitenziaria di adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l'indebito uso di telefoni cellulari o altra strumentazione elettronica da parte dei detenuti nei penitenziari italiani".

"Il ritrovamento è avvenuto - aggiunge Donato Capece, Segretario Generale del sindacato - grazie all'attenzione, allo scrupolo ed alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria in servizio a Poggioreale. Certo, inquieta che il ritrovamento sia avvenuto nella sezione dove ci sono boss camorristi detenuti".