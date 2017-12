Poliziotti ritrovano borsello di una turista cinese con duemila euro: lei impazzisce di gioia

Una cittadina cinese di 45 anni, nel pomeriggio di ieri, non è riuscita a trattenere la gioia e la gratitudine, nei confronti dei poliziotti napoletani, quando il portiere dell’albergo nel quale alloggiava, le ha comunicato che gli agenti della sezione Viabilità l’attendevano nella hall per riconsegnarle il suo borsello, smarrito nella tarda mattinata nei pressi di Piazza Municipio.

All’interno del borsello, infatti, era custodita una carta di credito, oltre a del denaro (parte in euro e parte in valuta cinese) pari alla somma in contante di circa duemila euro. I poliziotti, poco prima che iniziassero il servizio di scorta alla squadra dell’Udinese per l'incontro di Coppa Italia, hanno raccolto in strada il borsello, attivandosi per rintracciare la proprietaria.