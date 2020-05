Smaltimento illecito di rifiuti, i Carabinieri denunciano imprenditore e tre operatori ecologici

I Carabinieri della stazione forestale di Marigliano, nel percorrere via Nuova del Bosco, hanno notato tre operatori ecologici della ditta appaltatrice per il prelievo dei rifiuti urbani del comune che – nonostante fosse prevista per quel giorno la raccolta di rifiuti “secchi-indifferenziati” – erano intenti a raccogliere e ad immettere dei rifiuti speciali nel compattatore dell’azienda.



I rifiuti speciali non pericolosi consistenti in scarti di lavorazione di materiale plastico, p.v.c., misto di imballaggi e una piccola parte di rifiuti urbani erano stati prodotti dalla ditta lì ubicata.



Da accertamenti è risultato che il titolare dell’azienda non avesse la documentazione relativa al corretto smaltimento proprio di quei rifiuti che i netturbini stavano smaltendo illecitamente.



Il proprietario dell’azienda e i tre dipendenti della ditta devoluta alla raccolta r.s.u. sono stati denunciati per smaltimento illecito di rifiuti mentre il compattatore - pieno di scarti speciali - è stato sequestrato.

