Smaltimento illecito di rifiuti, Luca Abete mostra la connivenza dei cittadini

Il servizio di Luca Abete, andato in onda su Canale 5 all'interno di Striscia la Notizia, dimostra una certa connivenza tra i cittadini della provincia napoletana e coloro che smaltiscono i rifiuti in maniera illecita. I cittadini indicano le piazzole più adatte a un personaggio che, con telecamera nascosta, chiede dove può smaltire quintali di rifiuti. Raggiunto da Luca Abete, uno di questi si giustifica dicendo: "Beh, questa è Napoli". Risultato: una strada in piena campagna ormai ridotta a una discarica. Sorprendentemente, gli unici a indicare l'isola ecologica, sono due cittadini marocchini.