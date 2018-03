Rifiuti: irruzione nella sede della Sma Campania

Dei sacchi di immondizia con le foto del governatore Vincenzo De Luca, del consigliere regionale Luciano Passariello e dell'ex amministratore della Sma, Biagio Iacolare sono stati lanciati all'interno della sede della Sma. Ancora una manifestazione di protesta dopo lo scandalo rifiuti nella partecipata regionale travolta da un'inchiesta giudiziaria e giornalistica.

Protagonisti un gruppo di manifestanti che sono entrati all'interno della sede della partecipata. Dopo aver attaccato dei volantini sono entrati in contatto con i dipendenti dando vita ad un parapiglia in cui sono rimaste coinvolte diverse persone. Spintoni ed urla per un blitz di cui si era già avuta notizia nelle scorse ore.