Furbetti del cartellino, sit-in davanti al Loreto Mare: "Licenziateli"

Sit in davanti al Loreto Mare, ospedale dove sono indagate per assenteismo 94 persone. In piazza gli aderenti al Movimento infermieri campani e professioni sanitarie che chiedono l'allontamento dei dipendenti infedeli.

"Siamo vincitori di concorso fuori regione - ha dichiaratoo una delle manifestanti - lavoriamo in altre città, siamo precari mentre qui i colleghi che hanno un lavoro sono assenteisti. Perché non si fanno scorrere le graduatorie di mobilità, dando il posto a noi?".

Anche il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, chiede esplicitamente il licenziamento delle persone indagate: "A casa chi ha sbagliato e nessun passo indietro. La magistratura sia implacabile nei loro confronti". Il Codacons, intanto, si è costituito parte lesa. Come ha fatto sapere l'avvocato Giuseppe Ursini: "Ritardi e assenze hanno arrecato un danno ai cittadini e alla loro salute".

