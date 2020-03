L'appello del sindaco di Capri: proteggete gli abitanti dell'isola

Il sindaco di Capri, Marino Lembo, è molto preoccupato per la sua gente: intervenendo stamane in diretta televisiva su Rai 2, con in studio Giancarlo Magalli e il direttore del Tg Gennaro Sangiuliano, ha lanciato un accorato allarme alle istituzioni per chiedere un intervento urgente per proteggere l'isola dal Coronavirus. "A Capri tutti stiamo facendo la nostra parte - ha spiegato - ma il problema sono e restano gli sbarchi"

L'allarme: raggiunto telefonicamente da NapoliToday, Marino Lembo spiega: "Capri sta facendo la sua parte. La gente è in casa e non esce, le attività sono ferme, ma abbiamo bisogno di essere tutelati. E' vero che sono stati istituiti punti di imbarco presidiati, con i termoscanner per misurare la temperatura di chi si appresta a raggiungere la nostra isola, ma la mattina presto i controlli non ci sono, non vengono effettuati, ed è un vero pandemonio".

Le foto il sindaco mostra fotografie degli imbarchi che non lasciano alcun dubbio: decine le persone accalcate, senza alcun rispetto delle distanze di sicurezza, senza mascherine né guanti, e nessuna misurazione della temperatura corporea.

"Accade con le prime partenze, quelle delle 5 del mattino - spiega il sindaco Lembo - a quell'ora i controlli non ci sono, dovrebbero esserci ma non ci sono. E quindi non sappiamo né possiamo sapere in che condizioni è chi arriva sull'isola, e sono in tanti, dall'imbarco di Castellammare di Stabia come da quello del Beverello. Metteteci nelle condizioni di combattere efficacemente il virus".