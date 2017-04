Il messaggio del sindaco di Cantù ai napoletani | VIDEO

Il noto videoblogger lombardo Lambrenedetto, come anticipato in esclusiva ai microfoni di NapoliToday, si è recato dal sindaco di Cantù Claudio Bizzozero per permettergli di chiarire le sua affermazioni sulla città di Napoli che avevano fatto molto discutere.

"Nei prossimi giorni sarò nel capoluogo campano e chiederò scusa ai napoletani. Ma spiegherò anche perchè ho detto quelle cose", ha affermato il primo cittadino lombardo.

Ecco il video pubblicato da Lambrenedetto sulla propria pagina Facebook ufficiale: