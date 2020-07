Camposano, all'alba il sindaco aspetta gli operatori ecologici e offre loro da bere

Comincia a circolare sul web il video diffuso dal sindaco di Camposano Francesco Barbato (ex deputato di Italia dei Valori, già al centro di numerose cronache da parlamentare). Nel filmato si vede il sindaco aspettare, alle 5 del mattino, gli operatori ecologici che rientrano dal servizio, per offrire loro una bibita. "Grazie a voi il paese è sempre pulito", spiega il sindaco facendoli accomodare nella propria abitazione.

"E' il mio modo per augurare loro buon lavoro; è il mio modo per fare squadra; è il mio modo per dire ai cittadini che siamo un'unica famiglia che lavora dalla mattina alla sera con un solo obiettivo: valorizzare ancora di più questo bellissimo paese", scrive Barbato.