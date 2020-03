“Pronto, le serve aiuto?”: il sindaco di Afragola chiama un'anziana in difficoltà

Donna anziana chiusa in casa con poco cibo e pochi medicinali, le arriva una telefonata, "Pronto, sono il sindaco, l'aiuto io". A telefono c'era il sindaco di Afragola, Claudio Grillo. Aveva dimostrato di avere cuore già qualche mese fa scendendo in campo per primo e aiutando la famiglia del bimbo autistico escluso dalla recita, un cuore che adesso sta mettendo in campo insieme alla grande forza di volontà per combattere il Coronavirus.

Qualche giorno fa su una pagina Facebook di Afragola è comparso un appello per aiutare una anziana signora in difficoltà, con pochi viveri e pochi medicinali; subito dopo aver letto, il primo cittadino si è subito attivato, telefonando personalmente alla donna e garantendole l'aiuto necessario.