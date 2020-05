Silvia Romano, l'Imam di Napoli: “Si è convertita liberamente”

"Sono innanzitutto felice che Silvia abbia trovato la libertà, quanto alla sua conversione, è una sua libera scelta". Lo dice all'AdnKronos Amar Abdllah, imam della comunità islamica di Napoli. "La nostra è una religione monoteista - spiega l'imam -, quindi una religione del cielo, come quella cristiana, perciò anche se si è convertita, non è cambiato molto, ha sempre abbracciato una religione del cielo. Diverso sarebbe stato se avesse abbracciato una religione non del cielo".

La conversione spontanea

Per l'imam, poi, Silvia Romano non è stata certamente indotta alla conversione: "Lei e adulta - sottolinea -, e nessuno può forzare un adulto a scegliere qualcosa, è matura, e nessuno può fargli il lavaggio del cervello per indurla a cambiare idee e principii. Inoltre, l'Islam non accetta le conversioni forzate. Un versetto del Corano dice "non forzate la gente a diventare musulmana", e un altro versetto dice "voi avete la vostra religione e noi la nostra", questa è la libertà religiosa". Ciò dimostra, conclude l'Imam, che "la conversione è stata libera".