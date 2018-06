Lutto nel mondo del giornalismo, si è spento Silvano Moretti

E' scomparso il giornalista napoletano Silvano Moretti. Tanti i messaggi di cordoglio per il decano dei giornalisti partenopei.

"Ciao Silvan, amico mio. Ricorderò sempre le nostre troupe e le amatissime chiacchierate. Sottovoce. Come fanno i galantuomini. Riposa in pace. Condoglianze a tutta la famiglia di Silvano Moretti", è il post di Giancarlo Borriello.

"Il mondo sappia che oggi se ne è andata una persona perbene. Silvano Moretti lascia in chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui un segno indelebile per la sua straordinaria educazione e la sua professionalità. Il mondo pianga perché quando vola in cielo un animo così pulito restiamo tutti più poveri. Alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze. A Silvano il mio arrivederci con l’amicizia e la stima di sempre. Amico, ti saluto come si fa con i grandi: con un applauso. Te lo meriti tutto perché da uomo semplice, mite e umile tu grande lo sei stato davvero". E' il post di Ornella Mancini.