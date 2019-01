"Vive tra topi, rifiuti e degrado": a Chi l'ha visto il caso della signora Lucia (VIDEO)

Ha fatto scalpore il servizio mandato in onda ieri su Chi l'ha visto, trasmissione di RaiTre. In collegamento da Torre del Greco, l'inviata ha presentato il caso di Lucia, anziana donna che in un condominio della città torrese vive in condizioni di degrado inimmaginabili nella società civilizzata. Dopo aver allertato 118, guardia medica e forze dell'ordine, la signora Lucia è stata finalmente trasferita in una struttura per anziani dove è adesso ricoverata e riceve le cure del caso.