Sigarette di contrabbando in strada: tre denunciati

Sessanta chili di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dagli agenti dell'Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale nel corso di una mirata operazione volta al contrasto del commercio delle sigarette di contrabbando. Gli agenti sono intervenuti in via Nolana ed in via Sopramuro dove hanno individuato 3 venditori ambulanti.

Questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, mentre le sigarette, prive di contrassegno dei Monopoli di Stato e di marche molte delle quali sconosciute al mercato italiano, sono state sequestrate.