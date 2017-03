Arzano, nascondeva sigarette di contrabbando nello sgabuzzino: in manette 39enne

Aveva nascosto nello sgabuzzino 1340 pacchetti di sigarette di contrabbando. I carabinieri di Arzano hanno arrestato un 39enne del posto già noto alle forze dell'ordine. In seguito alla perquisizione dell'appartamento, i militari dell'arma hanno rinvenuto i pacchetti nascosti in un armadio nello sgabuzzino. Il 39enne è in attesa di rito direttissimo.