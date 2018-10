Sigarette di contrabbando: sequestro da due tonnellate

Stavano svuotando due furgoni zeppi di sigarette di contrabbando quando sono stati scoperti dai militari della guardia di finanza. Sono finiti così in manette due contrabbandieri napoletani a Mugnano di Napoli. A stringergli le manette ai polsi sono stati i militari del gruppo di Pozzuoli impegnati in una serie di controlli sul territorio. Così hanno scoperto un furgone sospetto che, dopo un lungo pedinamento, si è fermato in un vicolo del centro storico di Mugnano.

Lì i finanzieri hanno scoperto due persone che scaricavano due furgoni con a bordo un totale di quasi due tonnellate di sigarette di contrabbando. I militari sono intervenuti ed hanno stretto le manette ai polsi ai due che sono stati ristretti agli arresti domiciliari. Tutti i tabacchi contenuti nel locale utilizzato come deposito sono stati sequestrati.