Sigarette di contrabbando vendute davanti alla scuola: denunciato

I carabinieri di Giugliano in Campania hanno denunciato un 42enne del posto per contrabbando di sigarette. L’uomo, con precedenti per lo stesso reato, aveva attrezzato nel centro città, di fronte ad una delle principali scuole, un banchetto per la vendita di sigarette illegali.

I carabinieri lo hanno notato, fermato, identificato e denunciato sequestrandogli 65 pacchetti di sigarette senza il bollino dei Monopoli di Stato.