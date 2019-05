Contrabbando: sequestrate duemila stecche di sigarette in un garage

Stavano scaricando le sigarette da un garage in una station wagon per portarli chissà dove. Così li hanno scoperti i carabinieri della compagnia Stella che sono intervenuti a Pollena Trocchia stringendo le manette ai polsi a due persone, una di Pollena Trocchia e un'altra di Ponticelli. I militari erano sulle loro tracce quando si sono accorti che avevano cominciato a scaricare degli scatoli contenenti stecche di sigarette da un garage di proprietà di uno dei due. L'altro era alla guida della station wagon che avrebbe portato le sigarette agli acquirenti finali.

L'arresto

I militari sono entrati in azione e hanno scoperto che all'interno del garage c'erano circa 40 scatoli zeppi di stecche di sigarette per un totale di due mila stecche. Entrambi gli arrestati sono in attesa di essere giudicati con rito direttissimo mentre sia i 400 chili di tabacchi che l'automobile sono sotto sequestro.