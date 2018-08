Contrabbando: stretta ad Afragola e Poggiomarino

Due differenti operazioni di carabinieri e guardia di finanza hanno permesso di sgominare due differenti gruppi di contrabbandieri di sigarette. In particolare ad Afragola sono intervenuti, scoprendo e denunciando, sei venditori di sigarette. Si tratta di quattro uomini e due donne trovati a vendere sigarette di contrabbando per strada. In totale sono stati sequestrati poco più di sei chili di sigarette.

A Poggiomarino sono intervenuti invece i militari della guardia di finanza. Lì hanno scoperto un gruppo di persone intente a scaricare degli scatoli in un deposito del posto. Le fiamme gialle hanno seguito un autoarticolato che viaggiava con il frigo spento nonostante il caldo. Così hanno deciso di seguirlo scoprendo che al suo interno c'erano quattro tonnellate e mezza di sigarette di contrabbando, la maggior parte della Philip Morris. I tre soggetti che scaricavano sono stati arrestati, visto che avevano precedenti, mentre l'affittuario del magazzino è stato denunciato.