Sigarette di contrabbando nascoste da frutta e verdura: 30enne in manette

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per contrabbando di t.l.e. un 30enne di origini ucraine già noto alle forze dell'ordine. In un doppiofondo ricavato tra la cabina passeggeri e il cassone del suo furgone, l’uomo aveva occultato, sotto ad un carico di frutta e verdura, 2700 pacchetti di sigarette per un totale di 54 chili. Le “bionde” erano di produzione ucraina, prive del sigillo del monopolio di Stato e destinate alla vendita in Italia. Giudicato in tribunale, il 30enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.