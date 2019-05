In aereo da Kiev a Napoli con 160 chili di sigarette di contrabbando: denunciate 5 persone

I finanzieri della compagnia di Capodichino, congiuntamente a funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno individuato all’interno dello scalo partenopeo cinque cittadini di origine ucraina che trasportavano nei rispettivi bagagli personali complessivi chilogrammi 161,18 di sigarette di contrabbando di varie marche.

A seguito di attenta analisi di rischio effettuata sui nominativi delle liste passeggeri provenienti non solo da località sensibili, i finanzieri attenzionavano i cinque cittadini ucraini, appena giunti dalla capitale ucraina Kiev. Quest’ultimi, dopo il ritiro dei bagagli, si apprestavano frettolosamente all’uscita ma venivano fermati dai militari per gli adempimenti di rito. Non fornendo convinte spiegazioni circa le motivazioni del transito e manifestando anomalo nervosismo nella circostanza, venivano sottoposti a controllo, riscontrando così la presenza, all’interno dei rispettivi bagagli, di complessivi kg 161,18 di sigarette di contrabbando.

I cinque responsabili venivano denunciati alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.