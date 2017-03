Trasportava 50 kg di sigarette di contrabbando: arrestata 30enne

Stava trasportando 50 kg di sigarette di contrabbando a bordo della sua auto. I Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone hanno fermato e arrestato una 30enne di Arzano nei pressi del Parco Verde di Caivano.

La donna, quando è stata fermata, era a bordo di un’autovettura già nota alle Fiamme Gialle perchè utilizzata in passato per il trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. In seguito alla perquisizione dell’auto sono state rinvenute, nascoste all’interno di 9 buste di plastica nera, 250 stecche di sigarette di contrabbando, di varie marche, destinate alla vendita locale.