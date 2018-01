"Spegni la sigaretta o ti accoltello": 37enne finisce in ospedale a Fuorigrotta

Questa mattina un 37enne napoletano è stato accoltellato nel quartiere di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare. L'uomo, come riportato da il Mattino, ha ricevuto più di una coltellata alla pancia ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale San Paolo. I sanitari hanno cucito le ferite: all'uomo sono stati diagnosticati otto giorni di prognosi. Il 37enne ha riferito i motivi dell'aggressione: stava fumando quando un uomo, infastidito dal fumo, lo ha prima minacciato e poi accoltellato.



I Carabinieri indagano.