Esplode la sigaretta elettronica mentre è in auto: 45enne ustionato

Un napoletano di 45 anni è finito in ospedale per ustioni dopo lo scoppio di una sigaretta elettronica.

L'uomo - come racconta a Il Mattino - si trovavava a bordo della propria auto, quando l'apparecchio, che era riposto all'interno del marsupio indossato, si è surriscaldato ed è esploso.



Il 45enne è stato medicato per ustioni di secondo grado all'ospedale San Paolo, dove i medici gli hanno riscontrato ferite sia sulla coscia destra che su quella sinistra.