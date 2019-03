Sicurezza sul Lavoro, le iniziative per affrontare l'emergenza

Unidcesima giornata cittadina per la sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzata dall’Osservatorio Napoli Città Sicura: oltre ai lavori istituzionali, il 15 marzo ci sarà una mobilitazione in quattro piazze della città per offrire consulenza gratuita. "C'è una maggiore attenzione nella prevenzione degli infortuni sul lavoro - afferma Giuseppe Cantisano, direttore territoriale Ispettorato del Lavoro - ma nell'attività repressiva c'è ancora lavoro da fare. Gli infortuni sono gli stessi degli anni precedenti e sempre per gli stessi motivi"

Per il sindaco di Napoli Luigi de Magistris c'è bisogno di "...creare coscienza e consapevolezza che bisogna pretendere i propri diritti sul luogo di lavoro. Dobbimo pretendere un'industria anche attenta all'ambiente e alla salute. Le persone non possono pagare sulla propria pelle lo sviluppo".