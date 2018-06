Sicurezza, De Magistris: "Non abbiamo forze. Lo Stato dia più risorse"

L'appello arriva nel giorno dell'ennesima stesa, in via Carbonara. De Magistris ribadisce un concetto già espresso: "Non ci sono forze, non ci sono uomini, mancano le risorse. Sulla sicurezza stiamo facendo il massimo". Vasto, San Giovanni, Quartieri spagnoli, baretti di Chiaia, Scampia le zone critiche sono tantissime: "Se non ci sono pattuglie è perché mancano i mezzi. Il Governo sta facendo della sicurezza una bandiera, allora devono essere affidate più risorse alle forze dell'ordine".

Il problema non è la cooperazione istituzionale: "Qui c'è un modello di collaborazione esemplare tra i vari Enti. L'unico problema è rappresentato soltanto dalle risorse esigue".