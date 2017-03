Siani agli studenti: "Saper creare, inventare e avere fantasia. Napoli è tutto questo"

Sono arrivati anche da altre università e città pur di assistere alla lezione di Alessandro Siani. L’Aula Magna del dipartimento di Scienze Biotecnogiche dell’Università Federico II di Napoli ha accolto centinaia di persone, tra studenti, bambini, genitori e professori, tutti in prima linea per ascoltare e ridere insieme all’attore napoletano. “Ridere fa bene alla salute” è stato questo il tema dell’incontro di oggi, parte di un ciclo di appuntamenti dal nome #NONSOLOMEDICINA promosso dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera, che prevede incontri periodici con personaggi del mondo dell’arte, dello spettacolo, dello sport e della cultura napoletana che raccontando la loro esperienza si interfacciano con le problematiche legate alla medicina. Dopo Salemme, De Giovanni, Rispoli, Bennato e Strada, è arrivato il turno dell’attore e regista Alessandro Siani. La “lezione” voleva essere un’occasione per trascorrere un’oretta all’insegna del divertimento e dimostrare agli spettatori quanti benefici possa apportare alla salute una semplice risata. Sì, perchè - come ha detto il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luigi Califano - “una fragorosa risata non solo stimola le endorfine, sostanze chimiche prodotte dal cervello che aiutano a sentirsi bene, ma riduce gli ormoni dello stress nel corpo, aiutandolo a distendersi e a rilassarsi”.

L’incontro è iniziato con la consegna di un premio a Siani da parte di un bambino a nome di tutti i suoi piccoli fan. La lezione è proseguita, tra una battuta e un’altra, tra una risata e l’altra, toccando temi diversi. Da De Filippo a Totò, da Troisi a Viviani, l’attore ha voluto ricordare gli artisti napoletani che hanno reso grande la città di Napoli. Ha ricordato inoltre gli eventi che il Rione Sanità ha organizzato per celebrare Totò a 50 anni dalla sua morte. “La Sanità - ha detto l’attore -, al di là di quello che si legge sui giornali, è un quartiere che pulsa, un quartiere pieno di vita, e sono contento che Don Antonio abbia organizzato questi eventi che regaleranno sicuramente una nuova immagine al Rione”. L’attore ha dedicato grande spazio anche al commediografo, compositore, poeta e scrittore napoletano Raffaele Viviani sottolinenando la sua grande capacità nel raccontare e tramandare le “nostre” tradizioni. “Viviani - ha detto Siani - ha scritto delle nostre radici. Le radici sono importanti, il senso di appartenenza è fondamentale, e noi napoletani abbiamo sempre avuto un grande rispetto per le tradizioni, oltre ad aver sempre avuto la capacità di conservarle e tramandarle ereditandole di padre in figlio”. “Noi veniamo da una generazione che è strepitosa” con queste parole Siani ha concluso la prima parte della sua lezione prima di cambiare argomento e parlare di "Benvenuti al Sud", lungometraggio che lo ha visto protagonista. “Il film - ha detto l’attore napoletano - , attraverso il grottesco, ha cercato di raccontare un argomento molto delicato: il rapporto tra il Nord e il Sud. Un rapporto che è stato trattato dal regista con grande delicatezza e genuinità." "Ed è stata questa - ha proseguito l‘attore - la chiave del suo grande successo”. Tra un discorso e un altro, Siani, ha intrattenuto il pubblico non solo con battute a raffica ma anche prendendo di mira qualche spettatore. Ha concluso, poi, l’incontro con un elogio alla cultura partenopea: “Non solo arte dell'arrangiarsi e dello sdrammatizzare, ma anche saper creare, inventare e avere grande fantasia: Napoli è tutto questo."