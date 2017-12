Soccavo, sgombero via Tevere: parla la Municipalità

Interviene la IX Municipalità di Napoli riguardo la questione dello sgombero delle famiglie di via Tevere e via Po in seguito al cedimento del manto stradale dovuto ad un guasto della rete idrica. A parlare è il presidente Lorenzo Giannalavigna che ha scelto di rassicurare i cittadini riguardo i tempi di ripristino dei luoghi e l'immediato futuro degli sgomberati in questi giorni di grande freddo. «La Municipalità si è attivata immediatamente dopo il cedimento, mettendo in campo i suoi tecnici per verificare lo stato delle condotte fognarie che sono di nostra diretta competenza.

Dai rilievi effettuati dai tecnici è emerso che il cedimento è stato procurato dalla rottura di alcune condutture idriche. Abc è intervenuta sul posto per riparare il danno mettendo in atto i primi interventi di messa in sicurezza. I privati proprietari dello stabile dovranno ora procedere ai necessari sondaggi che rileveranno o meno il rischio abitativo. Per quelle che sono le nostre competenze – conclude Giannalavigna – stiamo lavorando e continueremo a lavorare costantemente per seguire l'evoluzione della problematica, fornendo tutto il supporto necessario ai cittadini in difficoltà».