Sono ore di tensione a Pozzuoli, dove da questa mattina è in corso lo sgombero di 48 prefabbricati risalenti al bradisismo. Nelle immagini girate per il Gruppo Facebook Napoli Direzione Opposta, si vedono gli scontri tra polizia e residenti. Un poliziotto spara in aria per disperdere la folla, mentre alcuni manifestanti rialzano una donna da terra e si proteggono dietro una barricata che prende fuoco.