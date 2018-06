Sgombero piazza Miraglia, de Magistris: "Siamo contrari, mediazione con la Curia"

"Questa amministrazione è contraria agli sgomberi di chi occupa per necessità. Il diritto alla casa deve essere garantito". Luigi de Magistris si schiera al fianco delle famiglie che da circa due anni occupano i locali di piazza Miraglia, di proprietà della Curia. Ieri, c'è stato un tentativo di sgombero da parte delle forze dell'ordine che hanno staccato la corrente.

All'interno, anche sei bambini, di cui uno con la sindrome di Down. Per anni, l'immobile è stato affittato agli uffici del vicino vecchio Policlinico. Al termine del contratto di locazione, è stato preso di mira da famiglie da anni in attesa di un alloggio. Il tentativo di sgombero ha vissuto momenti di tensione, con la minaccia di alcuni occupanti di lanciarsi dal balcone.

"I locali non sono di nostra proprietà - prosegue il sindaco di Napoli - ma stiamo mediando con la Curia per trovare una soluzione. Siamo disponibili anche per trovare strutture del Comune dove poterli ospitare. Napoli vive un'emergenza abitativa profonda che sia il Governo nazionale, che quello regionale hanno sempre sottovalutato".