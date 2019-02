Parco della Marinella, operazione interforze di sgombero e abbatimento

La Questura di Napoli, così come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Carmela Pagano, ha eseguito quest'oggi, avvalendosi della collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Napoli, le operazioni di sgombero e abbattimento dell’area del Parco della Marinella, in via Marina.

L'area era abusivamente occupata da cittadini extracomunitari e senza fissa dimora.

Al termine delle operazioni di sgombero e abbattimento delle baracche, il Comune di Napoli e l’Asia provvederanno alla pulizia dell’area e alla rimozione e trasporto dei materiali di risulta presenti nell’area.