Incubo crolli a Torre Annunziata: palazzo sgomberato

Ancora un palazzo pericolante. Ancora uno stabile da cui sono state sgomberate delle famiglie. Ancora a Torre Annunziata dove lo scorso 7 luglio persero la vita otto persone proprio per effetto del crollo di una palazzina. Il sindaco oplontino, Vincenzo Ascione ha ordinato lo sgombero di dieci famiglie all'interno di un palazzo di vico Luna. Si tratta del secondo sgombero applicato allo stesso edificio.

Lo stesso stabile venne fatto sgomberare lo scorso settembre imponendo ai proprietari degli appartamenti di mettere in sicurezza gli stessi. Prescrizione ignorata che ha costretto il primo cittadino a far abbandonare lo stabile per tutelare l'incolumità degli inquilini. Sono diversi i segni di un possibile cedimento sia nella zona dei garage a piano terra che in altre parti dello stabile.