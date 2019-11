Sedici famiglie sgomberate: l'ombra del clan sull'occupazione

Un plotone di poliziotti piazzati in via San Biagio dei Librai per impedire l'accesso in vico San Nicola a Nilo. Un altro gruppo di agenti impegnati a sgomberare il civico 4 della stradina del centro di Napoli. E' questa la scena cui hanno assistito cittadini e turisti dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Sgomberate sedici famiglie da uno stabile del Comune, destinato a diventare un ricovero per aziani. Secondo gli investigatori, alcune di queste sarebbero vicine al clan Sibillo Rinaldi. Le indagini cercheranno di appurare se la malavita organizzata fosse in prima linea nella gestione dell'occupazione abusiva. Quello che è certo è che nello stabile, al momento, restano nove famiglie con una ventina di minori a rischio che non avrebbero nessun legame con il clan. Se così dovesse essere, si porrebbe anche un'emergenza abitativa per il Comune di Napoli.