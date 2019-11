Occupavano un ricovero per anziani: sgomberate 16 famiglie vicine al clan

La polizia è intervenuta in vico San Nicola a Nilo, in pieno centro storico di Napoli, dove i nuclei familiari alloggiavano abusivamente in uno stabile del Comune. Per gli investigatori, si tratta di persone nell'orbita dei Sibillo-Contini