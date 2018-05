Sgombero 48 prefabbricati a Pozzuoli, sale la tensione: interviene la polizia

Alta tensione a Pozzuoli per il maxi sgombero di 48 prefabbricati. La polizia è intervenuta nell'esecuzione di un'ordinanza per strutture provvisorie che risalgono ai tempi del bradisismo, negli anni '80.

Per convincere i nuclei familiari ad abbandonare i prefabbricati situati in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, sono intervenuti anche duecento agenti della polizia di stato e della polizia municipale.

L'ordinanza di sgombero è stata emessa dal sindaco di Pozzuoli dopo che accertamenti dell'Asl hanno evidenziato la presenza di particelle di amianto nelle pareti dei containers.

Gli abitanti non si rassegnano però a dover abbandonare le proprie abitazioni e hanno alzato le barricate.