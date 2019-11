Sgomberi a Terzigno: oggi è il giorno dell'evacuazione

Potrebbe essere una questione di minuti, al massimo ore, poi le 14 famiglie di via Panoramica a Terzigno non avranno più una casa. È prevista per questa mattina l'operazione di evacuazione delle famiglie dalle loro abitazioni ritenute abusive e destinatarie di un ordine di abbattimento. Ai cittadini è stato dato un orario indicativo tra le 9 e le 12 del mattino entro il quale le forze dell'ordine avrebbero provveduto a sigillare gli ingressi sancendo il sequestro delle abitazioni.

Gli abbattimenti

Successivamente verrà installato un cantiere per l'abbattimento degli immobili. Le operazioni dureranno giorni anche se gli occupanti non potranno più farvi accesso. Alcuni di mezzi di carico stanno portando via gli effetti personali e il mobilio presenti nelle abitazioni. Le famiglie sembrano essere rassegnate all'irreversibilità del provvedimento.