Terzigno, lo sgombero procede: scene strazianti tra i residenti

Procede lo sgombero delle 14 famiglie di via Panoramica a Terzigno, residenti in case di proprietà e che solo molti anni dopo l'acquisto degli immobili - così asseriscono - hanno scoperto che le licenze erano state revocate. Nonostante i numerosi appelli e le proteste dei giorni scorsi, a quanto pare si procederà alla demolizione delle abitazioni.

Scene strazianti tra chi è costretto ad abbandonare la propria casa, cercando di prendere tutto quello che è possibile. "Chi toccherà ed entrerà in questa dolce e amata casa sarà maledetto per l'eternità, perché commetterà un sacrilegio. Non abbiamo commesso abusi, siamo solo truffati, vittime innocenti di un sistema politico e burocratico corrotto e disumano": è la frase incisa con il pennarello su una delle case sgomberate.

"La rabbia di quelle persone deve essere negli occhi di tutti noi", scrive una giovane donna di Terzigno. "Queste case domani saranno abbattute e ben 14 famiglie costituite anche da anziani, bambini e ammalati si troveranno a stare senza un tetto sotto il quale dormire". Per questo motivo domani mattina, venerdì, alle 10:00 è previsto un nuovo assembramento in via Panoramica. "Cerchiamo di essere uniti e mostrare solidarietà".