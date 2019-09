Sgomberi a Pianura, ordinati due abbattimenti: "E' un abusivismo di necessità"

"Questa mattina il quartiere Pianura si sveglia in pieno caos con traffico intasato da via Pisani fino al Vomero per la chiusura a seguito di allagamento dell’asse perimetrale e per due abbattimenti di case costruite senza licenza edilizia in via Pisani ed in via Sartania. Uno spiegamento di forze dell’ordine senza precedenti che si è concentrato di prima mattina in via Montagna Spaccata unitamente ai Vigili del Fuoco ed altri enti". A renderlo noto è il consigliere municipale di Fratelli d’Italia Pasquale Strazzullo che lamenta una mancata soluzione alternativa che si sarebbe potuta trovare in questo caso, in quelli precedenti ed in quelli futuri.

"Non parlo necessariamente di condoni", spiega Strazzullo, "ma sappiamo tutti bene che a Pianura, soprattutto per il mancato controllo del territorio, l’abusivismo di “necessità” è un fenomeno assai diffuso in quanto a causa della mancata politica urbanistica e sociale che non ha previsto negli ultimi quarant’anni la realizzazione di alloggi residenziali pubblici e di un nuovo piano regolatore, in molti che possedevano appezzamenti di terreno hanno pensato di garantire un tetto ai propri figli. I casi ormai sono tanti", conclude il portavoce locale di Fratelli d’Italia. "Il disagio sociale aumenterà sempre più, l’amministrazione comunale ha il dovere morale di provare a scongiurare che interi nuclei familiari finiscano sotto i ponti, magari provando ad acquisire le case oggetto di abbattimento al patrimonio indisponibile del comune che potrebbe richiederne anche l’indennità di occupazione. Bisogna evitare il giustizialismo totale e fare un distinguo tra gli abusi speculativi e quelli di necessità. Lo abbiamo sempre detto e continueremo a sostenerlo.